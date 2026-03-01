Il Consiglio dei ragazzi di Borgo visita Roma

L’Italia è ricca di luoghi iconici che hanno accolto avvenimenti storici e che raccontano, ancora oggi, passioni e sfide. Sulle orme di questi territori il Consiglio comunale dei ragazzi di Borgo San Giacomo, accompagnati dalla tutor Marilena Boselli, dal primo cittadino Davide Pellini e dagli assessori Giacomo Brighenti e Matteo Rocca ha coinvolto lo scorso week end genitori e giovani ragazzi alla scoperta dei luoghi simbolo dell’eccellenza atletica nazionale.

Un tour nella Città eterna

Dallo Stadio Olimpico al Foro Italico, passando allo Stadio dei Marmi e del Nicola Pietrangeli, l’itinerario ha portato i giovani a riflettere sull’importanza della disciplina e del rispetto delle regole, fondamentali sui campi di gioco quanto nella vita di comunità. E dopo aver approfondito gli studi sulla Costituzione italiana e il funzionamento delle Istituzioni della Repubblica il diario di viaggio ha fatto tappa al Parlamento. Una full immersion tra le bellezze della città eterna alla scoperta dei luoghi dove viene celebrata la competizione sportiva esempio di coraggio, determinazione e unità, inebriati tra gli scorci che narrano storie di resilienza, fratellanza e il superamento dei propri limiti.