"Il colore nei colori": è stata inaugurata questo pomeriggio, a Pavone del Mella, la mostra del gruppo La stanza. E' la prima collettiva della realtà artistica, che torna ad esporre dopo un lungo periodo di assenza.

"Il colore nei colori": inaugurata la mostra del gruppo La stanza

Il colore in tutte le sue sfaccettature, all'interno di un paesaggio, nel figurativo, nel tema astratto o in quello floreale. Questo il tema della mostra organizzata dagli artisti del gruppo pavonese e allestita fra le mura del centro polifunzionale Giovanni Paolo II. Presente al taglio del nastro il sindaco Mariateresa Vivaldini, l'assessore alla Cultura Gloria Baronchelli e il presidente della realtà artistica, Enrico Bozzoni. "Il colore altro non sono che gli autori che con la loro sensibilità, il loro estro, la loro tecnica sempre diversa propongono delle opere molto distintive: un vero e proprio viaggio nell'arte", ha esordito Bozzini, seguito dai ringraziamenti degli amministratori per la disponibilità del gruppo, sempre molto attivo anche durante il periodo del lockdown con video e iniziative da remoto sull'arte.

La realtà artistica

La stanza è una realtà composta da amatori che una volta a settimana (il martedì sera) si ritrovano nel centro polifunzionale per discutere, confrontarsi e aprire un dialogo attivo sull'arte, cosa che li ha portati anche a raccogliere una piccola biblioteca di testi sull'argomento. "Un'esperienza aperta anche ai giovani": questo l'invito del primo cittadino, fiduciosa che "attraverso l'arte i ragazzi possano trovare un modo di esprimersi: dobbiamo promuovere quest'arte anche nelle scuole affinchè possanno avvicinarsi a questo mondo che aiuta a comunicare il proprio sè".

Gli orari

La mostra rimarrà aperta oggi, sabato 6 novembre, fino alle 19 e domani, domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.