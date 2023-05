Si intitola "Scatti di convivialità" il nuovo concorso fotografico lanciato dal Circolo dei Laboratori di Iseo e rivolto a tutti, appassionati e non.

Il Circolo dei Lavoratori lancia un contest fotografico sulla convivialità

L’iniziativa è stata pensata in occasione di Bergamo Brescia Capitali della Cultura 2023.

"Per il Circolo dei Lavoratori “cultura” significa dare valore al tempo trascorso in compagnia, investire nel sapere delle persone, condividere, trascorrere le serate scambiando pareri, ascoltare le storie dei tempi passati - hanno spiegato gli organizzatori - Quest’anno la cultura è centrale e il Circolo propone il suo modo di “coltivare” la cultura, nel cuore della cittadina di Iseo, lanciando questo concorso".

Come fare per partecipare

Fino al 31 maggio è possibile partecipare inviando fino a tre fotografie stampate che immortalino momenti di convivialità e corredate dalla documentazione richiesta dal regolamento. Le premiazioni sono in programma per il 16 giugno. Per maggiori informazioni e per la consegna dei lavori telefonare al 339.8662821. I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito https://www.circololavoratori.it/concorso/