Il Canto delle Cicale prende vita domani: primo appuntamento a Fantecolo

Il primo appuntamento con la Rassegna Il Canto delle Cicale è in programma alle 21.15 di domani, giovedì 22 giugno, al parco di via Falcone a Fantecolo.

Il Canto delle Cicale prende vita domani

Ortoteatro presenta "La Strega dell'acqua e il bambino di ciccia". In questo spettacolo, che prosegue il percorso sull’arte del contastorie intrapreso da Fabio Scaramucci con successo sempre crescente, si racconta la storia della bella Caterina e del perché le Agane sono entrate nei corsi d’acqua; la storia del giovane Tarcisio che si innamora di una donna un po’ speciale; del piccolo Martino che si imbatte in una strega/agana che trasforma i bambini in coniglietti. E poi ci sono gli Orcul, il Mazzarot, e tutte le atmosfere antiche di quando l’ascoltare una storia era magia, paura e gran divertimento. Come allora, quando nelle stalle si riunivano le famiglie per ascoltare i vecchi narratori, il contastorie di oggi saprà coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il luogo alternativo, in caso di pioggia è Cinema Teatro Pax, Via Roma 34 – Provaglio d’Iseo

Due progetti speciali

Oltre allo spettacolo ci saranno anche i Progetti Speciali di quest’anno: