I Volti dell'edilizia: via al contest fotografico di Ance Bresca

Dopo il successo della prima edizione, partecipata da migliaia di scatti da tutta Italia, Ance Brescia rilancia "Fotografiamo il futuro" il contest fotografico realizzato in collaborazione con la rivista Costruire il futuro e patrocinato dal Comune di Brescia.

I Volti dell'Edilizia, il concorso di Ance Brescia

Il tema scelto quest’anno è «I volti dell’edilizia». Un sottotitolo che rende chiara la richiesta rivolta ai fotografi e fotoamatori chiamati ad immortalare con il proprio obiettivo coloro che ogni giorno lavorano nei cantieri edili, cogliendoli negli intensi attimi nei quali il costruito prende forma per diventare l’edificio, il palazzo, il ponte, la scuola dove la vita nella sua quotidianità scorre.

È il cantiere che racchiude l’essenza del processo nascosto dietro l’opera finale. Un processo caratterizzato dal lavoro e dalla passione delle persone che, con strumenti adeguati, si mettono alla prova ogni giorno sul campo per dare forma alle città di domani. La nuova sfida lanciata ai partecipanti di questa edizione è finalizzata a presentare i volti e le attività degli imprenditori, impiegati, fornitori e le diverse maestranze che vivono il cantiere, impegnati nei vari momenti che costituiscono il processo produttivo di un’opera, dalla messa in posa di una muratura sino all’utilizzo delle attrezzature tecnologiche, con un’attenzione particolare alla capacità di cogliere anche l’aspetto più moderno della lavorazione.

Come partecipare

Ogni partecipante può candidare i propri scatti entro il 15 settembre 2023, caricandoli nel form presente all’apposito sito dedicato www.fotografiamoilfuturo.it . L’iscrizione è gratuita e aperta ai fotografi e fotoamatori, italiani e perché, stranieri, che desiderano cimentarsi nell’impresa per aggiudicarsi uno spazio sulle sei copertine di Costruire il futuro 2024 e ricevere il riconoscimento in buoni sino a tremila euro per l’acquisto di attrezzature fotografiche professionali. Possono essere candidate fotografie in verticale e in orizzontale, in bianco e nero o a colori, che rappresentino i volti e le azioni dei lavoratori e/o delle imprese edili all’opera.

Possono essere catturati dall’obiettivo soggetti provenienti da tutta Italia oppure dal mondo, immortalati anche in periodi antecedenti all’inizio del concorso fotografico. Una giuria qualificata composta da personaggi influenti del settore artistico, culturale e comunicativo del territorio selezionerà i sei scatti verticali vincenti. I fotografi vincitori verranno poi proclamati ufficialmente in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà entro il mese di novembre. Come per la scorsa edizione anche quest’anno le opere vincitrici selezionate fra i soli scatti in verticale, insieme ad una selezione dei migliori scatti in orizzontale caricati dai fotografi, saranno esposti in una mostra dedicata e aperta al pubblico entro la fine dell’anno.

L’esposizione darà alle opere dei fotografi il giusto rilievo, accordando l’aspetto più innovativo del settore e la dimensione artistica delle rappresentazioni fotografiche.