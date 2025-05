I vincitori del Concorso letterario indetto dal Comitato Balotta

Contestualmente alla Sagra di San Vitale di Seniga sono stati premiati i vincitori del primo concorso letterario indetto dal Comitato Balotta.

"Un racconto di Natale"

L'attivissimo Comitato Balotta, nato da un'intuizione del sindaco Elena Ferrari con l'obiettivo di ricordare la poliedrica figura del professor Francesco Balotta e al contempo promuovere eventi culturali di varia ispirazione in paese, aveva annunciato lo scorso autunno la prima edizione del concorso letterario "Un racconto di Natale".

"La preoccupazione era che ci fosse poco tempo per spedire i racconti - ha dichiarato Catina Balotta, figlia del professore nonché membro del comitato insieme al professor Riccardo Romagnoli e al sindaco Ferrari - preoccupazione vana: sono arrivati 58 racconti per la categoria adulti e 20 per quella dedicata ai giovani".

La peculiarità è che questo concorso ha avuto una risonanza nazionale: da ogni parte dello stivale sono arrivati racconti, quello più a nord Bolzano, quello più a sud Palermo. Il tema natalizio è stato affrontato in modo mai scontato o banale, tante storie, tante idee originali raccontate con vera maestria, del resto scrittori non ci si improvvisa. La commissione valutatrice composta dal professor Romagnoli, da Ilaria Spotti, professoressa di Filosofia presso il Liceo linguistico Manin di Cremona e autrice, dalla maestra Maria Leoni, dal sindaco Ferrari e da Gaia Bussadori giornalista di Manerbio Week, che pubblicherà i racconti dei primi classificati nel numero in uscita il primo maggio, hanno faticato non poco a decretare i vincitori.

Categoria giovani

Un bellissimo risultato aver ricevuto così tanti racconti: significa che il piacere della lettura non è in declino e che non sempre i ragazzi sono attaccati agli smartphon, ma anzi scelgono di dedicarsi ad un'arte lenta e sofisticata come la scrittura, l'augurio è che continuino su questa bella strada. Ad aggiudicarsi il primo premio Elisa Poli (Monaco di Baviera) con "Ati e Lou", seguita da Emma Rosa (Alfianello, BS) con "Il batacchio che piangeva Selz" e da Chiara Pellegrini (Pontevico, BS) con "Un Natale bianco panna", menzione speciale per la simpatia e l'originalità a Karim Rissi (Seniga, BS) con "Sono diventato Babbo Natale".

Categoria adulti

Tantissimi racconti, tantissime visioni differenti del Natale: umoristiche, realistiche, fantasiose, riflessive, altre con tagli fantasy e persino dark: un bellissimo viaggio letterario. Il vincitore è Mike Papa (Anagni, FR) con "L'uomo che uccise Babbo Natale", seguito da Fabio Cavalchi (Castelnovo di Sotto, RE) con "Natale nel bosco di luce" e da Andrea Anselmi (San Donato Milanese, MI) con "La notte dei pastori". Menzione speciale per l'importanza del messaggio a Bruno Centomo (Santorso, VI) con "Il cappello di Babbo Natale", menzione speciale per la scorrevolezza della forma letteraria a Lorenzo Iannelli (Latina) con "Un Natale coi baffi", infine menzione speciale per l'originalità e la giovanissima età della scrittrice Fabiana Scalvenzi (Barbariga, BS) con "Il più bel regalo di Natale".

Dal primo maggio potrete leggere su Manerbio week i racconti dei primi tre classificati della categoria adulti e il primo della categoria giovani: buona lettura!