Nato per valorizzare le bellezze architettoniche, storiche e artistiche di Lovere, il progetto de “Il Borgo della luce” torna quest’anno nel periodo natalizio per ricreare un’atmosfera incantata, nella quale le opere d’arte proiettate sulla superficie degli edifici del paese sebino acquisteranno nuova vita, in un dialogo con la cittadinanza e i turisti del borgo.

I Peanuts protagonisti delle proiezioni natalizie a Lovere

Protagonisti della XII edizione del progetto di illuminazione artistico-scenografica saranno i leggendari personaggi dei Peanuts, fra cui i celebri Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e Snoopy. Potranno essere ammirati tutte le sere sui palazzi del centro storico a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio con una particolare formula di proiezioni attente al risparmio energetico.

“In questo momento così difficile siamo chiamati a fare scelte ancora più difficili e la nostra è stata di non rinunciare a quei progetti che si sono rivelati essenziali per il territorio, ma di mantenerli e adattarli alle nuove situazioni, migliorandone l’efficienza – ha dichiarato il sindaco, Alex Pennacchio - Proprio in questa direzione sono stati introdotti accorgimenti tecnici importanti che consentiranno di ridurre notevolmente il consumo energetico rispetto allo scorso anno”.

Sono stati sostituiti i proiettori con macchinari a Led di ultima generazione, più performanti e a basso consumo. Modificati anche gli orari di accensione dell’illuminazione artistica e delle luminarie, che saranno limitati mediamente a cinque ore e mezza al giorno tramite l’utilizzo di appositi temporizzatori.

Finanziata grazie al contributo regionale del bando “Ogni giorno in Lombardia”, che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde, la suggestiva proiezione su oltre 10mila metri quadrati di edifici offrirà a cittadini e turisti una spettacolare scenografia omaggio al grande maestro del fumetto Charles M. Schulz e al suo universo creativo nel centenario della sua nascita.

La filosofia di Schulz, capace di parlare sia ai bambini che al mondo degli adulti, animerà il borgo portando la vitalità e la bellezza dei personaggi dei Peanuts, accompagnata da un calendario di eventi collaterali organizzati in collaborazione con l’Associazione culturale “Oltre Confine”, che porteranno a Lovere il meglio del mondo del fumetto e dell’illustrazione.

L’atmosfera sarà resa ancor più magica grazie a un suggestivo percorso di luminarie e addobbi natalizi posizionati lungo le piazze e le vie del borgo antico, nonché grazie alle attività di intrattenimento promosse in collaborazione con le associazioni del territorio.

Con “Magic Xmas with Linus and The Peanuts” il Comune di Lovere intende rendere omaggio alla figura e all’arte di Schulz e al suo universo narrativo, nel quale intere generazioni si sono rispecchiate, perché riflettere sui Peanuts significa riflettere sul senso della vita, sul nostro stare al mondo, sulle difficoltà e sulle nevrosi della nostra società, ieri come oggi.