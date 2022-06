Gli allievi dell’Accademia dei Musicanti di Provaglio sono tornati a esibirsi nel saggio di fine anno dopo due anni di fermo causa pandemia e di lezioni online. Erano in 39 al Cinema Teatro Pax davanti al folto pubblico. Dopo l’esibizione dei giovani strumentisti, ieri (sabato) a Provezze è stata la volta del Concerto di Primavera dei Musicanti.

I Musicanti di Provaglio sono tornati a suonare

Nonostante le difficoltà causate dal Covid, però, i giovani strumentisti hanno continuato a esercitarsi online, grazie al supporto delle famiglie e all’impegno dei loro insegnanti. Lunedì sera al Cinema Teatro Pax i 39 allievi hanno dato prova delle loro abilità musicali, esibendosi anche insieme dopo soli quattro mesi di prove con la mini banda.

Un ringraziamento particolare è andato agli insegnanti che li hanno preparati: Federica Schioppetti per il clarinetto e la propedeutica, Daniela Capelletti per il flauto, Alberto Pedretti per trombone, tromba e corno, Stefano Lussignoli per le percussioni, Giuseppe Ribola per i sassofoni e Izumi Yamashita per il pianoforte. A dirigere la mini banda il maestro Sem Fiora.

Lo spettacolo, durato un paio d’ore per dare la possibilità a tutte le classi di esibirsi e di ricevere l’attestato di fine anno, è durato un paio d’ore, con grande plauso del pubblico presente.

Se le lezioni dell’Accademia ricominceranno a settembre, l’appuntamento con i Musicanti, che quest’anno tagliano il traguardo dei 30 anni di fondazione, si è tenuto ieri sera, sabato, sul sagrato della chiesa di Provezze. Il programma composto da brani molto allegri ha avuto come protagonisti tutti gli strumenti musicali, dai clarinetti in "Clarinet Hoedown" di John Moss al trombone solista nel brano di Thomas Legrady "The Wise Teddybear". "Latin Gold!" è una raccolta dei più famosi brani latino-americani e il "Valzer Brillante" di Verdi è quello ballato da Claudia Cardinale e Burt Lancaster nel "Gattopardo" di Luchino Visconti.

"Nonostante due anni di stop forzati agli eventi dal vivo e all’aperto siamo tornati a suonare – hanno spiegato gli organizzatori – La Banda non si è mai fermata". Il concerto, a ingresso libero e presentato da Anna Scafuri, ha visto la partecipazione straordinaria di Davide Peroni come voce narrante nel pezzo di Angelo Sormani "I Musicanti di Brema", la famosa favola dei fratelli Grimm.