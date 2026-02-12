Un atelier artistico e musicale

Un evento da non perdere al Museo Ghidoni di Ospitaletto.

Guernica Sound: tra arte e musica

Questa sera, giovedì 12 febbraio alle 20.30, il Museo Domenico Ghidoni di Ospitaletto ospita “Guernica Sound”, un atelier artistico e musicale aperto a tutta la cittadinanza. Un’esperienza immersiva che ribalta il ruolo dello spettatore e invita chiunque a sentirsi artista, anche solo per una sera. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Un atelier aperto proprio a tutti

“Guernica Sound” nasce come laboratorio, non come spettacolo tradizionale. Non servono competenze tecniche, né esperienze pregresse: l’unico requisito è la disponibilità ad ascoltare, osservare e lasciarsi attraversare dalle suggestioni.

Il progetto si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: adulti, giovani, curiosi, appassionati d’arte e musica, ma anche a chi pensa di “non saper disegnare” o di “non capire la musica”. Proprio da questa distanza, spesso autoimposta, prende forma il cuore dell’iniziativa.

Il dialogo tra Picasso ed Ezio Bosso

Al centro dell’esperienza c’è “Guernica” di Pablo Picasso, che diventa punto di partenza visivo ed emotivo. Il celebre dipinto viene attraversato dalle musiche del compositore Ezio Bosso, in un dialogo tra immagini e musica che trasforma l’opera in un’esperienza viva e condivisa.

Le esecuzioni musicali, basate su arrangiamenti originali, sono affidate a Saverio Settembrino al pianoforte e Francesco Saiu alla chitarra, mentre la dimensione laboratoriale è guidata dall’atelierista Manuela Zanini, che accompagna il pubblico lungo un percorso di ascolto e risonanza emotiva.

“Guernica Sound nasce dal desiderio di togliere l’arte dal piedistallo e riportarla tra le persone”, spiegano gli ideatori. Qui non ci sono spettatori passivi: l’arte non si contempla in silenzio, ma si vive. Ogni partecipante è chiamato a reagire, a sentire, a restituire qualcosa di sé.

Il museo diventa così uno spazio di ricerca e confronto, dove le individualità non si annullano ma si incontrano, dando forma a un linguaggio comune fatto di suoni, immagini ed emozioni.

Un progetto sostenuto dal territorio

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ospitaletto, grazie al sostegno dell’assessore Silvia Guarneri, che ha creduto fin da subito nel valore culturale e inclusivo del progetto.

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 29 gennaio al Teatro Rizzini di Cazzago San Martino, “Guernica Sound” approda ora in uno spazio museale, ampliando il dialogo tra arti e pubblico.