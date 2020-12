di Marianna Baldo

Nel 2020 hanno vissuto danzando online, divenendo ancor più uniti. Claudia Mor “La danza è stata la nostra terapia per l’umore”.

Gli auguri della We got the attitude con il video “C’era una volta e c’è ancora”

Friedrich Nietzsche diceva “Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta” e gli allievi della scuola di hip hop We got the attitude non ne hanno perso uno. Il lockdown può aver fermato le nostro abitudini, le nostre uscite, ma non ha fermato i corpi dei ballerini e delle ballerine di Claudia Mor. La danza come la musica è l’espressione di un’emozione, di un pensiero, di un modo di essere, di un carattere, e secondo voi, un virus poteva fermare tutto questo?

“E’ stato un periodo davvero difficile ma la danza è diventata una terapia per l’umore, per gli stati d’animo a cui il Covid ci ha costretti – ha spiegato la Mor che nei mesi scorsi si è laureata a pieni voti portando in tesi il suo metodo come inclusione sociale attraverso la danza stessa – Abbiamo cambiato il modo di vederci ma non lo abbiamo vissuto come un limite, bensì come una opportunità. Siamo potuti entrare l’uno nelle case dell’altro, conoscere gli ambienti in cui ciascuno di noi vive la propria quotidianità ed è stato bellissimo, ci siamo ospitati l’un l’altro come si fa in famiglia, perchè in fondo la nostra è una grande famiglia! E sempre come famiglia abbiamo superato le tempeste, come quella di questi mesi, brillando in giorni bui perché la danza è l’eterno sorgere del sole come la luce del Natale, l’augurio è di continuare a tenere viva la nostra luce”.

Ben un centinaio di ballerini live si sono trasferiti con entusiasmo nelle lezioni online e con la loro energia hanno contaminato anche le mamme che erano a casa con loro durante i lockdown tanto da far creare alla Mor una sessione apposita.

Gli insoliti auguri di Natale

Niente festa tradizionale del Natale, ma nonostante questo hanno voluto ampliare ancor di più la condivisione della loro sana contaminazione con la creazione di “C’era una volta… e c’è ancora”, un video natalizio ad hoc in chiave free style e urban dance, visibile sui canali ufficiali online della scuola di danza We got the attitude.

“Questo progetto ci ha uniti ancor di più anche se eravamo distanti – ha spiegato la fondatrice della We got the attitude – Il cambiamento è vero, fa paura, ma è fondamentale per la crescita, il miglioramento, l’evoluzione personale. Questo cambiamento obbligato è stato però un momento fondamentale, l’accedere a un livello superiore di confidenza, famigliarità, con la condivisione attraverso gli schermi di spazi personali come le nostre case. Abbiamo superato i confini della disciplina in sé. Un grazie per il raggiungimento di questo obiettivo va a tutte le famiglie che non ci hanno abbandonato e alla Polisportiva Manerbiese e la Palextra di Verolanuova per esserci vicini da anni. Attraverso questo articolo dedicato a noi e al nostro video di natalizio auguriamo a tutti i lettori serene festività”.

