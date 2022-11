Giuseppina Turra recita "Sola" ispirata da Samuel Beckett

Lo spettacolo verrà riproposto, sempre per Pressione Bassa, venerdì 18 novembre alle 21 nella Sala Castellani di Gargnano.

Giuseppina Turra "Sola" per Samuel Beckett

Giovedì 10 novembre 2022 alle 21 il Teatro Le Muse di Flero ospiterà per la rassegna Pressione Bassa "Giorni felici" con Giuseppina Turra, per la regia di Giacomo Andrico. Samuel Beckett scrive Giorni felici nel 1960. Presenta una sorprendente immagine scenica al tempo stesso semplice e terribile: una donna conficcata nel terreno fino al punto della vita. Il suo nome è Winnie ed è lì da tempo immemorabile con un ombrellino come unico riparo contro sole o pioggia. Accanto a lei, il marito che vegeta in un buco nel terreno, come un verme. Si tratta dell’opera in cui Beckett ha forse descritto meglio la formidabile ostinazione della vita, l’umano attaccamento all’esistenza anche in condizioni estreme. Andrico stringe l’ottica di Giorni felici sulla donna sola, impersonata da una bravissima Giuseppina Turra. Eliminando la presenza in scena dell’uomo marito egli vive grazie al ricordo di lei che lo evoca. La donna costantemente afferma la Vita, la genera e sceglie di celebrarla in forza di condizioni terribili, in una solitudine esaltata. Paradossalmente felice. Nell’ambito dello spettacolo sei studenti del biennio di Scenografia dell’Accademia SantaGiulia di Brescia - Giulia Argenziano, Michela Brignoli, Giulia Cabrini, Silvia Ceciliot, Antonio Spada, Simona Venkova – presenteranno i loro studi sull’opera di Samuel Beckett esposti presso la Fondazione del Castello di Padernello e raccolti, come percorso di formazione, in un volume di immagine. Lo spettacolo verrà poi riproposto, sempre per Pressione Bassa, venerdì 18 novembre alle ore 21 nella Sala Castellani di Gargnano. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro. Per prenotazioni 3203509376.