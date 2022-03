ARTE & TERRITORIO

"Zolle, bolle e corolle" saranno i protagonisti della kermesse. Il clou sarà il 20, 21, 22 maggio ma gli eventi si snoderanno lungo tutto il mese.

La rassegna, che andrà in scena a maggio, punta alla valorizzazione di tutto il territorio della Franciacorta e dei suoi prodotti.

Franciacorta in fiore... e dintorni: annunciati i temi e gli obiettivi della XXIII edizione

Fervono i preparativi per la XXIII edizione di Franciacorta in fiore, la rassegna di fiori e pianta che torna nei giardini delle prestigiose dimore del borgo antico di Bornato il 20, 21, 22 maggio.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Cazzago San Martino, guidato da Fabrizio Scuri, dall'assessorato alle Politiche di valorizzazione e promozione del territorio di Varinia Andreoli, insieme al Comitato fiera di cui è presidente Osvaldo Paderni e alla proloco presieduta da Piero Gatti.

All'appello, inoltre, hanno risposto Terra della Franciacorta, Strada della Franciacorta e Fondazione Cogeme che, congiuntamente, hanno dato vita a "Franciacorta in fiore... e dintorni", un ricco programma di eventi che toccherà diverse tematiche e che renderanno manifesto e tangibile l'argomento che permea questa edizione ovvero "Zolle, bolle e corolle".

I protagonisti

Ma cosa s'intende, esattamente? Lo spiega Andreoli.

"Quest'anno si vuole rilanciare l'unione del territorio, della territorialità dei prodotti, l'importanza dei vigneti che dominano le dolci curve delle colline che sfumano sul lago d'Iseo e sui fiori edibili utilizzati nella ristorazione e che hanno assunto una rilevanza sempre maggiore".

Il verde con le sue piante e i boccioli, ma anche il vino e la cultura.

A questo proposito sono nati per l'occasione tre progetti paralleli ovvero "Balconi e vetrine in fiore", "Oggi mangio fiori e piante" e "L’enoteca di Franciacorta in fiore", tutti attivi lungo l’itinerario della manifestazione.

Il calendario

Il clou dell'evento sarà il 20, 21, 22 maggio proprio all'interno del castello di Bornato.

Attraverso tutto il mese, però, saranno attivi numerosi appuntamenti enogastronomici e culturali che si snoderanno in tutti i 22 Comuni coinvolti.

Il programma completo di Franciacorta in fiore sarà comunicato a inizio maggio, dove verranno illustrate tutte le attività itineranti.