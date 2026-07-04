“Forme sonore”: grande successo per l’inaugurazione della mostra -concerto

Un evento che ha saputo coniugare musica e storia grazie alla presenza del maestro Massimo Dellanilla e della storica dell'arte Alice Girelli

Le porte della biblioteca G. Pasquini di Borgo San Giacomo si sono aperte per un evento tanto unico quanto straordinario.

Forme sonore

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Venerdì sera un folto pubblico ha partecipato alla mostra-concerto “Forme sonore”, un evento dedicato alle chitarre d’autore di Massimo Dellanilla, per l’occasione presente anche Alice Girelli che, accompagnata dalle chitarre d’autore suonate da Dedé Mariotti e dello stesso Dellanilla, ha interpretato alcuni brani incantando il pubblico con la sua voce.

“Una mostra unica”

“È una mostra che unisce due cose bellissime: la pazienza e la maestria di chi costruisce uno strumento con le proprie mani, e la libertà di chi poi quello strumento lo fa vivere suonandolo. Massimo Dellanilla tempo fa mi aveva raccontato di questo progetto che stava seguendo, di questo nuovo lavoro a cui si stava dedicando. Ritenendolo una proposta interessante, gli avevo chiesto di valutare la possibilità di esporre queste chitarre qui a Borgo San Giacomo. Allora i tempi non erano probabilmente maturi, e mi fa piacere che quell’invito non sia caduto nel vuoto, e che la Biblioteca di Borgo San Giacomo possa ospitare questa mostra, direi, particolare”, così ha commentato l’assessore alla Cultura Silvia Sbruzzi.

Quando visitare la mostra

La mostra resta aperta nei prossimi giorni presso la Biblioteca Civica “G. Pasquini”: domenica 5 dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 23; mercoledì 7 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; giovedì 9 dalle 16 alle 18; sabato 11 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, infine domenica 12 dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 23. Domenica 5 e domenica 12 luglio, in particolare, saranno un’occasione speciale: Massimo Dellanilla sarà presente per raccontare da vicino come nasce una chitarra, tra scelta dei legni, lavorazione e cura artigianale.