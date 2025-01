di Marianna Baldo

Al via stasera, giovedì 30 gennaio 2025 dalle 21 alle 22.45, presso la sede del Vespa Club Manerbio (Bar da Chiara - Piazza Falcone) i tesseramenti 2025 del neonato sodalizio. Sarà così ogni giovedì.

Fiocco azzurro: è nato il «Ciao Club»

Impossibile non averne visto uno. In molti probabilmente lo hanno provato, lo hanno avuto in garage, di proprietà diretta o di nonni, zii, papà. Stiamo parlando di «lui» il ciclomotore italiano più venduto al mondo: il Ciao. Progettato dall’ingegner Bruno Gaddi a fine anni Sessanta (precisamente nel 1967) il Ciao prodotto dalla Piaggio fu il simbolo di una vera e propria rivoluzione meccanica, culturale e sociale.

Un classico cinquantino che diventava lo status dell’essere al passo coi tempi. I giovani lo vivevano come strumento per palesare la propria libertà e per svincolarsi in mezzo al traffico cittadino agilmente. Adorato indistintamente da ragazzi (facile da impennare perché leggero) e ragazze (si poteva guidare indossando una gonna), era accessibilissimo (prezzo base 54mila lire).

Poco più «ciccio» di una bicicletta, aveva i pedali per avviarlo, per far da appoggia piedi a chi lo guidava e anche per pedalare mentre lo si usava: per «aiutarlo» ad affrontare le salite più impegnative.

Perché tutto questo revival?

Bene, perché tutto questo revival? Perché chi leggendo ha stampato in faccia il sorriso e nella mente piacevoli e divertenti ricordi, potrebbe ritrovarsi a vedere quelle scene non solo proiettandosi nel passato, ma anche nei giorni nostri, a Manerbio, nella Bassa, in tutta la provincia. E chi mai non lo avesse conosciuto (uscì di produzione nel 2006) potrà aver modo di scoprirne il fascino, il sapore autentico della semplicità e del muoversi per il piacere di farlo senza contingentare continuamente il tempo.

Cos’è cambiato?

E’ cambiato che dallo scorso giovedì, 23 gennaio, alcuni soci dello storico Vespa Club Manerbio hanno fondato ufficialmente il primo Ciao Club Manerbio, dedicato al mitico ciclomotore. Il primo perché è l’unico in tutta la nostra provincia.

Ma facciamo una passo indietro, anzi… una pedalata indietro. La storia parte da tre amici del club vespistico locale. A uno di loro, Fabrizio Barbariga, bazzica da tempo l’idea di combinare qualcosa a tema «Ciao».

Nelle sue diverse ricerche entra in contatto con il Ciao Club Italia con sede a Ferrara, l’idea diventa desiderio di concretezza, ne parla con l’amico d’infanzia Marco Timelli (attuale presidente del Vespa Club Manerbio) e con il giovane amico Manuel Anzoni, ed il gioco è fatto. A tutti e tre parte il «trip» di mettersi a pedalare in quella direzione.

«Ne ho uno da anni in garage. Compro e vendo mezzi di continuo, ma chissà perché quello non mi è mai passato per la testa di metterlo in vendita - ha esordito scherzosamente Fabrizio - E’ stato il motorino italiano più venduto al mondo, parliamo di 3 milioni e mezzo di esemplari prodotti dal 1967 al 2006, non si può far finta di nulla. Al momento ogni provincia italiana può avere un solo club e quello manerbiese doveva essere pioniere in questo».

Il lieto evento

I contatti con il club italiano proseguono e via via si fanno intensi. L’entusiasmo continua a carburare, rigorosamente con miscela al 2%, ed ecco che tutti i documenti necessari a fondare un club vengono inviati. La risposta ufficiale è arrivata proprio il 23 gennaio, durante la classica apertura sede del Vespa Club al bar da Chiara, in piazza Falcone (ex bar combattenti).

Quella sera Manuel fa cenno a Chiara (la proprietaria del bar) e lei porta una bottiglia nella stanza e la poggia sul tavolo. Fabrizio e Marco non capiscono. Nel mentre il socio-social evoluto estrae come per magia un cartellone con la scritta «23 gennaio 2025: nasce il Ciao Club Manerbio. Primo ed unico Ciao Club della provincia». Era arrivata la conferma dal Club Nazionale: si erano ufficialmente costituiti. A scandire il tempo è stato il tappo che si è proiettato fuori dal collo della bottiglia di spumante.

E’ appena nato ma sta già viaggiando a gonfie vele, le idee su eventi e progetti sono già in pieno fermento, il supporto del Vespa Club già strutturato dal 1999 è un toccasana ed è fondamentale «L’appoggio del Vespa Club aiuta, perché la passione è condivisa. E poi, dei più “datati”, chi non ne ha mai avuto uno?» ha osservato il presidente del Ciao Club Manerbio Fabrizio Barbariga. A fianco del «Pres Motorizzato» c’è il suo vice Manuel Anzoni e come segretario Marco Timelli.

La scorsa domenica hanno raggiunto in fiera a Verona gli amici ferraresi allo stand ufficiale, hanno conosciuto il direttivo nazionale e si sono confrontati su più aspetti. La cosa più bella è che ai tre manerbiesi sono state consegnate le prime tessere da emettere a neosoci del neonato Club.

«Una cosa che amo è che siamo persone diverse, con stili di vita diversi, età ed esperienze diverse, ma questi motori, la Vespa, il Ciao, sono ciò che ci accomuna. Sono i fautori non solo della storia che messo in movimento l’Italia intera ma ha dato il via alla nostra amicizia ed è bellissimo» ha raccontato con emozione Manuel.

Cosa frulla in testa a questi tre?

«Qualche raduno o qualche giornata tra trascorre insieme con un tour nei paesi e sosta pic-nic in primavera - estate. Così come momenti conviviali pre-apertura Club ogni giovedì con un giretto in paese per tenere fresca la memoria di questi simboli di italianità. Inoltre una cosa simile anche in occasione di un aperitivo, di un gelato, o di un qualcosa di divertente. Non escludiamo iniziative a cui prendere parte su invito o idee che ci vengono proposte da valutare» hanno concluso Fabry, Manuel e Marco.

Via al tesseramento soci 2025

Stasera, giovedì 30 gennaio, si è tenuta la prima serata di tesseramento e così proseguirà ogni giovedì sera, dalle 21 alle 22.45, al bar «da Chiara» in piazza Falcone a Manerbio. Possono tesserarsi possessori del mezzo, appassionati o semplici simpatizzanti. Oltre alla tessera associativa annuale vengono consegnati dei gadget e l’adesivo. Inoltre grazie alla tessera i vari soci avranno la possibilità di accedere ai rivenditori di pezzi di ricambio a prezzi agevolati.

Per informazioni scrivere o telefonare al 3397045457, in alternativa inviare una mail all’indirizzo: vespaclubmanerbiobs@gmail.com, ma soprattutto cercate la pagina Instagram e piazzateci subito un «Segui»: ogni giorno vengono pubblicate fotografie, curiosità, vecchie campagne pubblicitarie! Che aspettate? Siete ancora qui? …e se, «Ciao»!