Dal 2 al 4 luglio la rassegna sarà ospitata a Ome, Comune nel cuore della Franciacorta. A curarla il direttore artistico e regista Pietro Arrigoni.

Festival del fumetto da marciapiede: stasera prende il via la "tre giorni "d'arte

Dal 2 al 4 luglio la Cantina Majolini di Ome, in Franciacorta, ospiterà la prima edizione del Festival del fumetto da marciapiede.

Ricco il programma, che vede la partecipazione di grandi firme di questa forma d'arte, performance, "educational" e numerose attività tra arte, bollicine e mostre.

Tra queste, quella di Rubén Sosa, gigante del fumetto mondiale, presente con "Come in un film".

A curare la manifestazione in qualità di direttore artistico il regista Pietro Arrigoni.

Il festival, inoltre, ha avviato un’importante collaborazione con l’associazione Conosci LIS che garantirà il servizio di traduzione nella lingua dei segni. In particolare sarà presente una traduttrice questa sera (venerdì) all’apertura della mostra e sabato all’Infopoint, per la giornata dedicata ai gessetti.

L'ingresso è gratuito e su prenotazione al numero 030 6527378 per tutti gli eventi in rassegna.