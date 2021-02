Che il legame di Eros Ramazzotti con la Franciacorta e il Sebino sia forte è ormai certo. Ieri, anche con la pioggia, è infatti uscito a correre e lo ha fatto indossando la giacca della Pontogliese.

Eros Ramazzotti di corsa… con la giacca della Pontogliese

Piove? Poco importa. Basta mettere una giacca… ma della Pontogliese. Ieri mattina, il cantante Eros Ramazzotti, è stato visto in Franciacorta con la giacca della Pontogliese. Come sarà arrivata a lui? Fatto sta che Ramazzotti è sempre più legato alla Franciacorta (ha preso una casa tra Adro e Erbusco) e ama sempre di più la zona del Sebino. Nelle storie di Instagram non sono inoltre mancati gli auguri a coloro che ieri festeggiavano il compleanno.ù

Mostrando il marchio ha parlato di “qualità” storica dell’associazione.