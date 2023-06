L’evento rappresenta il secondo appuntamento del progetto "Il ponte delle parole", in attesa dell'emozionante flash-mob di settembre sul tema della diversità, ed è un’occasione unica per scoprire nuovi orizzonti legati alla cura e al benessere.

E' tempo di "Psicodramma a più voci"

Durante questa ventiquattresima edizione, che si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo di Provaglio d'Iseo, la Palestra Comunale e le sedi di Fantecolo della cooperativa Il Germoglio, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare a laboratori esperienziali e attività sociodrammatiche di gruppo.

L’iniziativa si rivolge a professionisti del settore "cura" e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo psicodramma, sia per motivi professionali che personali.

"Quest’anno il territorio del lago d’Iseo (provincia di Brescia), culla di più voci, vive con piacere e orgoglio l’esperienza di gemellaggio con la città di Bergamo - hanno spiegato gli organizzatori - Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 realizza progetti e iniziative comuni nell’ambito culturale, artistico e sociale. La Cooperativa Il Germoglio, collocata territorialmente al confine tra la provincia di Brescia e Bergamo, partecipa attivamente a questi progetti ponte tra le due città. In particolare, insieme al partner Cooperativa Il Battello, realizza il progetto “Il ponte delle parole”. Il ponte che collega Paratico e Sarnico diventa il simbolo di questo incontro di psicodramma a più voci".

Il titolo dello "Psicodramma a più Voci" di quest’anno, "Il ponte della cura", si colloca in questo contesto e ricorda che la cura è anche e soprattutto un ponte verso l’altro, un incontro con la diversità e l’umanità dell’altro. In continuità e progressione rispetto alle edizioni precedenti, a "Psicodramma a più voci" sono previsti lavori in plenaria, laboratori e attività sottogruppi, anche open air, apertura al territorio, spazi di confronto teorico-metodologico.