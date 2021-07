Educatore di professione, ma anche comico e scrittore. Per l’occasione? «Un pochino cantante».

E’ fuori «Check in on», il primo brano con la partecipazione del comico Diego Bonassi

Lui è Diego Bonassi, castrezzatese classe ‘73, che proprio in questi giorni ha debuttato sulla scena musicale con «Check in on», già sulle principali piattaforme come Spotify, iTunes, Applemusic e Deezer. Del resto, si sa, per lui l’obiettivo principale è portare il buon umore, regalare un sorriso ad amici e semplici sconosciuti perché la comicità ce l’ha nel sangue.

Il brano (del quale Bonassi è il cantante) è stato inciso insieme ai «Lissle Tony», gruppo composto da Pierpaolo Lissignoli (ex batterista degli «Edwood», band di cui faceva parte Fausto Zanardelli dei Coma Cose, autore del testo, mentre batteria e pianoforte sono stati registrati da Marco Giuradei a Provaglio d'Iseo) Tony Confuso (alias Fabio Minari, bassista, autore della registrazione e del mixaggio del pezzo) Andrea Bina (chitarrista, autore della musica).

La masterizzazione, invece, è avvenuta presso gli studi «Macwave Recording Studios» di Brescia ad opera di Paolo Costola.

«Mi sono cimentato in tante cose fino ad oggi, sempre con entusiasmo, e allora perché no... sono diventato anche un pochino cantante - ha spiegato Bonassi con la solita allegria che lo contraddistingue - E’ stata una bellissima esperienza e subito mi sono trovato bene con questo fantastico gruppo». La canzone è allegra, leggera e orecchiabile. Demenziale, si, ma allo stesso tempo avanza il messaggio di non accontentarsi e non lamentarsi, ma prendere le cose come vengono.

Ma non è finita: al videoclip (diretti, alla regia, da un magistrale Piergiorgio Cinelli) hanno preso parte dieci personaggi più o meno famosi del panorama bresciano: la «zia» Chiara Beschi, Diego Bazoli (califfo della barba italiana, promotore di innumerevoli iniziative benefiche), Daniele Gozzetti (cantautore), Mauro Oro (storico magazziniere del Brescia Calcio), Giovanni Rinaudo (comico, socio di Bonassi ne «I GianDiego»), Enrico Rodrigo Decca ( istruttore e ballerino di flamenco), Alessia Spadaro (modella) e Gloria Tirendi (aspirante blogger).

«Non voglio esagerare, ma spero che la canzone possa diventare un “tormentino”, nemmeno un tormentone - ha concluso il 48enne - L’obiettivo è semplicemente quello di regalare un po’ di spensieratezza». Il video, registrato in un oratorio adibito a scuola sarà disponibile entro la fine del mese e, sicuramente, farà divertire.