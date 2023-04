"Fotogrammi d’infanzia" di Davide Dotti è l’appuntamento di aprile con la rassegna "Scrittori in casa" ideata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca civica Beppe Fenoglio.

E’ Davide Dotti il protagonista di aprile della rassegna "Scrittori in casa"

La rassegna prevede diversi appuntamenti con l’autore che vanno a raccontare e trattare argomenti e storie diverse, dal romanzo classico, alla poesia, dal giallo, al saggio. La lettura come piacere quindi, ma anche il piacere della lettura in compagnia dell’autore per uno scambio delle prospettive tra chi scrive e chi legge il testo.

Davide Dotti, pensionato ed ex dirigente scolastico, affida alle pagine del suo libro i ricordi più belli della propria infanzia, vissuta a Provaglio d’Iseo insieme alla sua famiglia, tra il 1945 e il 1956. Il filo conduttore della narrazione è la vita quotidiana di allora, fatta di lavoro nei campi, fatica e povertà, una realtà che a quei tempi accomunava quasi tutti i cittadini.

"I provagliesi che, come Davide Dotti, hanno vissuto in quel periodo non possono che riconoscersi nei valori, nei luoghi e nei mestieri di un passato a cui tutti noi oggi guardiamo con profonda nostalgia – ha commentato Francesca Babaglioni, assessore alla Cultura – Ricordare il proprio passato e riportarlo in vita ha a che fare, per tutti, con emozioni autentiche ed intense che riemergono nel presente. Ringrazio Davide, amico e collega, perché nel momento in cui ha sentito dicibili i propri ricordi ha pensato di condividerli con la sua gente".

L’appuntamento è per questa sera, venerdì, alle 20.30 nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa.

Le letture saranno a cura di Luisa Cattaneo e verranno intervallate dalla chitarra di Girolamo «Momi» Piccoli, che in collaborazione con l’associazione "Contatto" ha curato anche il progetto grafico e le illustrazioni del volume. Modera la serata Fausto Scolari. L’ingresso è libero.