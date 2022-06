Un fine settimana da non perdere per gli amanti della musica jazz. Protagonisti nomi di primissimo livello.

Due serate all'insegna del jazz a Palazzolo

Doppio appuntamento con il jazz a Palazzolo sull’Oglio nel fine settimana, grazie alla collaborazione con la rinomata rassegna musicale del Sebino: infatti, torna in città con due eventi Iseo Jazz. Il primo si terrà venerdì 1 luglio all’Accademia Vavassori (piazzale Kennedy). Un luogo niente affatto casuale, ma scelto appositamente visto che entrambe le realtà – Iseo Jazz e Accademia Tennis Vavassori – festeggiano quest’anno il loro trentennale. Per l’occasione, l’Accademia ospiterà il concerto di apertura dell’edizione 2022 del festival con il Joyce Yuille Quartet (ore 21, ingresso libero), all’interno della rassegna Jazz & Racquet, da anni organizzata dall’Accademia stessa. Sul palco per l’appunto la cantante afroamericana Joyce Yuille e il testimonial musicale di Iseo jazz, il noto pianista e compositore Enrico Intra: 87enne tra i più grandi maestro del jazz europeo. Un modo per unire, all’insegna della musica, due eccellenze bresciane: Iseo Jazz e la palazzolese Accademia Vavassori, ormai universalmente considerata una delle più importanti realtà nazionali (e non solo), che ha formato e ospitato numerosi campioni e campionesse della racchetta.

Il secondo evento

Il secondo appuntamento – frutto della collaborazione con il Comune di Palazzolo sull’Oglio, da anni un partner imprescindibile di Iseo Jazz – si terrà, invece, sabato 2 luglio alla Casa Della Musica (piazzale Dante Alighieri), dove si esibiranno il Fabrizio Bai Trio e la Milano C–Jazz Band diretta proprio da Enrico Intra (ore 21, ingresso libero). Il concerto omaggerà il pianista Alessandro Giachero, scomparso a 49 anni nell’ottobre del 2020.

Il commento di sindaco e assessore

"Siamo felici di proseguire la fruttuosa collaborazione tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio e Iseo Jazz - hanno commentato congiuntamente il sindaco Gianmarco Cossandi e la neo assessora alla Progettazione culturale Marina Bertoli - A questa splendida rassegna e alla palazzolese Accademia Vavassori, prestigiosa realtà locale, vanno le nostre congratulazioni per questi trent’anni di attività e soddisfazioni, legati proprio anche al nostro territorio. Auguri ad entrambe per altrettanti successi futuri!".