Due mostre, un solo sguardo su Bagnolo: tra emozione e memoria

Fino al 28 settembre, lo storico edificio di Bagnolo ospita due mostre fotografiche curate dal Gruppo Fotografico Bagnolese, offrendo al pubblico un doppio percorso tra passato e presente, vita quotidiana e spiritualità.

Due mostre, un solo sguardo su Bagnolo Mella: tra emozione e memoria.

Emozione ed arte a Bagnolo

All’ingresso, il visitatore è accolto da “Immagini in libertà”, una collettiva dai toni vivaci e contemporanei che celebra la forza dello sguardo fotografico come mezzo d’espressione e di racconto. Un’esplosione di colori, istanti rubati alla realtà di tutti i giorni, scorci del territorio e visioni personali dei fotografi del gruppo, tra i più attivi e radicati nella comunità.

Il percorso prosegue con la mostra “Bagnolo al tempo del Covid & Processioni”, un viaggio più intimo e riflessivo. Le sale si tingono di bianco e nero per restituire due anime di Bagnolo: quella silenziosa e sospesa del lockdown, e quella collettiva e festosa delle Feste Quinquennali e delle tradizionali processioni religiose.

Il periodo covid

«Durante il periodo del Covid – ricorda Ivan Giuliani – uscivo con la macchina fotografica sperando di incrociare qualcuno. Ora sorridiamo, ma in quel silenzio si respirava una forte ansia». Emozioni autentiche che emergono con forza dalle immagini esposte, capaci di raccontare un momento storico che ha lasciato il segno in ogni comunità.

A completare la mostra, una serie di fotografie dedicate alle celebrazioni religiose degli anni passati, testimonianza viva di un’identità culturale che si rinnova. “È un’occasione per rivivere quei momenti, riscoprire le tradizioni e partecipare alle Feste di quest’anno con spirito di comunità”, sottolinea l’Amministrazione Comunale, promotrice dell’iniziativa.

Un premio per Luigi Cozzi

Particolare menzione anche per Luigi Cozzi, premiato con il riconoscimento Mille Miglia per la fotografia più creativa: «A lui vanno le congratulazioni più sentite da parte dell’Amministrazione e di tutta la popolazione Bagnolese».

Le mostre sono visitabili fino al 28 settembre al Palazzo Bertazzoli, con ingresso libero. Orari di apertura: martedì dalle 20 alle 22; sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Un doppio appuntamento da non perdere per chi ama la fotografia e desidera riscoprire, attraverso le immagini, il volto autentico di Bagnolo.