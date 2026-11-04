Due iniziative da non perdere con il Fai Sebino e Franciacorta

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Il Gruppo Fai di Sebino e Franciacorta propone, nel mese di novembre, due iniziative uniche interamente dedicate alla Franciacorta. Si tratta di due visite (la prima a Monterotondo e la seconda a Rovato) che permettono di scoprire luoghi straordinari del territorio normalmente poco accessibili o ancora oggetto di studio e valorizzazione: un sito archeologico e un complesso storico di grande interesse architettonico. Per partecipare è però necessario prenotarsi sul sito del Fai

Due iniziative da non perdere: si comincia sabato 7 novembre a Monterotondo

I volontari del Gruppo Fai di Sebino e Franciacorta tornano all’antica chiesa di San Vigilio di Monterotondo, tra Passirano e Provaglio d’Iseo. Dopo le prime aperture delle Giornate Fai di Primavera 2021, gli abitanti del luogo, con determinazione e generosità, hanno portato avanti le campagne di scavo e di studio affidate all’archeologa Ivana Venturini, all’ingegnere Angelo Valsecchi e alla direzione scientifica della dott.ssa Serena Solano della Soprintendenza. La visita, che si svolge sul campo prima della chiusura dei lavori della quinta campagna di scavo, illustra l’avanzamento delle indagini archeologiche e permette di entrare tra le antiche murature, nel cortiletto adiacente e all’interno della chiesa. Si potranno osservare da vicino elementi di grande interesse storico: un frammento di pluteo, un sarcofago di epoca romana riusato come tomba altomedievale, i tegoloni sesquipedali romani murati nell’abside, oltre alle tracce del campanile, della zona cimiteriale e di una torre. L’occasione offre inoltre l’opportunità di approfondire la storia della penetrazione del cristianesimo in Franciacorta, legata alle tracce del vescovo Vigilio di Brescia. Il ritrovo è previsto alle ore 15 presso la locanda Il Dossello di via per Monterotondo 24, a Provaglio d’Iseo.

Il 14 novembre la visita al convento dell’Annunciata sul Monte Orfano

Nel cuore della Franciacorta, a Rovato sul Monte Orfano, tra ulivi secolari e piccoli boschi di querce, sorge l’imponente complesso dell’Annunciata, fondato nel 1449 e oggi affidato alle cure della Fondazione Vittorio e Mariella Moretti. Alto sulla pianura, solitario eppure vicino, l’edificio si articola intorno al chiostro centrale e al doppio loggiato che si affaccia sull’orizzonte, riprendendo e nobilitando lo schema costruttivo delle cascine franciacortine. La chiesa, sorta sui resti di una cappella rurale e consacrata nel 1507, conserva il presbiterio quattrocentesco e il grande affresco dell’Annunciazione di Gerolamo Romanino nel catino absidale. Il complesso, un tempo abitato dai Frati Servi di Maria, fu per secoli luogo di preghiera, di studio e di lavoro nella vigna; fu anche lazzaretto durante la peste del 1630 e importante santuario mariano meta di pellegrinaggi. Dopo vicende alterne, non è più un convento attivo ed è oggi un luogo di grande interesse storico e architettonico. Il Gruppo Fai propone una visita esclusiva a questo splendido complesso. I visitatori saranno accompagnati in un percorso ricco di dati storici e suggestive informazioni: potranno incontrare numerose Madonne in trono, osservare soffitti a ombrello e sale con camini, contare le colonne del chiostro, decifrare segni e iscrizioni, fino ad arrivare al grande respiro della loggia superiore affacciata sulla vastità della pianura franciacortina. Le indicazioni saranno fornite via mail a prenotazione avvenuta.

Come prenotare

Per partecipare alle iniziative è necessario prenotarsi su https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/

Entrambe le iniziative si svolgono in Franciacorta e sono eventi a contributo minimo, aperte a tutti.