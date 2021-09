Donato Bertoni & the Double Bubble in concerto a Paratico.

Concerto

Questa sera, domenica 5 settembre, alle 21 al Parco delle Erbe Danzanti di Paratico si terrà il concerto di Donato Bertoni & the Double Bubble. Il gruppo, realtà consolidata del panorama rock 'n blues italiano, durante la serata si esibirà con un repertorio di classici rivisitati. Il gruppo proporrà le cover: Jimi Hendrix a cui si ispira il gruppo, Red Hot Chili Peppers, Beatles, Dire Straits, Nirvana, Led Zeppelin, Pink Floyd e molti altri. Durante la serata, a far da cornice all' esibizione, anche una mostra con 30 chitarre da collezione della Rolling Caster Guitar collection, associazione virtuosa nell' ambito del collezionismo. Oltre ad un liutaio di chitarre che esporrà invece chitarre innovative create con legno riciclato e materiali speciali. L'evento è organizzato dal Comune di Paratico e dalla Proloco.

Per partecipare alla manifestazione non è richiesto il Green Pass, è obbligatorio invece per poter accedere all'area con i posti a sedere.