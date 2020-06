Don Sergio Fappani saluta la comunità di Roccafranca: questa mattina il parroco ha celebrato l’ultima Messa concludendo fra applausi e commozione i suoi sette anni di servizio in paese.

È in un clima di lacrime e nostalgia che don Sergio Fappani, per il raggiungimento del limite di età stabilito dal codice di diritto canonico, saluta la comunità di Roccafranca dopo ben sette anni di servizio. La celebrazione della Messa, questa mattina, è stata un saluto ai fedeli: con le lacrime agli occhi, dovuti ad una sincera commozione, Don Sergio lascia il suo sorriso e la sua vitalità.

I ringraziamenti

Non sono mancati i ringraziamenti alle autorità presenti come il sindaco Marco Franzelli, che non ha perso occasione per ringraziare il parroco e augurargli il meglio per il suo futuro.

I fedeli hanno riempito la chiesa, nel rispetto delle distanze sociali, per salutare e ringraziare un uomo che si è sempre speso per gli altri soprattutto in questo periodo emergenziale, rendendo migliore una comunità definita dallo stesso don come “vivace e sociale”.