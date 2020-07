«Disegna il logo della biblioteca»: un concorso che premia la creatività dei bambini.

Una bella iniziativa a Barbariga

«Disegna il logo della biblioteca».

E’ questo il concorso che ha lanciato il Comune di Barbariga per gli alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e della scuola secondaria di primo grado che hanno frequentato l’anno scolastico 2019/2020 e residente nel Comune di Barbariga.

Il logo che risulterà vincitore verrà utilizzato nella stampa di manifesti, depliant, pubblicazioni, segnalibri e riprodotto sulla carta intestata e nelle pagine web del Comune, nonché utilizzato per ogni altro uso ritenuto pertinente.

Ogni concorrente singolo o gruppo potrà presentare un solo progetto che dovrà far riferimento sia alle finalità e attività proprie di una biblioteca che alla personalità a cui è intitolata la biblioteca di Barbariga, ovvero Gianni Rodari. Il premio in palio è un buono acquisto per libri, materiale di cancelleria e/o contenuti multimediali del valore pari a 150 euro.

Gli elaborati presentati non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli per i propri fini istituzionali senza dover assumere alcun obbligo nei confronti degli autori degli elaborati stessi.

I concorrenti dovranno pervenire i propri elaborati entro sabato 18 luglio presso l’ufficio Protocollo del Comune mediante un plico anonimo contrassegnato esternamente solo con la scritta «Concorso Disegna il logo della Biblioteca» e indirizzato a Comune di Barbariga, Piazza Aldo Moro, 4 – 25030 – Barbariga (Bs). Per informazioni e chiarimenti contattare la biblioteca (030.9971356 oppure biblioteca@comune.barbariga.bs.it), gli uffici comunali (030.9718104 interno 4 e 9 oppure segreteria@comune.barbariga.bs.it) o consultare il sito istituzionale del Comune (www.comune.barbariga.bs.it).