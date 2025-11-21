«Dal grigio, una rivoluzione»: le pagine sulla depressione di Verzeletti fanno tappa a Travagliato.

Nicola Verzeletti a Travagliato

«Dal grigio, una rivoluzione. Lottare per una vita a colori» è questo il titolo del libro che l’autore, Nicola Verzeletti, presenterà giovedì 27 novembre a Travagliato.

«Dal grigio, una rivoluzione»

L’opera, edita da Marco Serra Tarantola, ha il fine di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della depressione e della salute mentale. Attraverso i disegni di Verzeletti, realizzati durante le proprie fasi depressive, le pagine del romanzo fanno luce sull’«egemonia del capitalismo» e sulle radici sistemiche che alimentano il malessere del singolo in favore di un meccanismo societario.

Quello dello scrittore bresciano, già curatore di diverse mostre in materia e vincitore del bando Pensogiovane 2022, è dunque un manifesto che «trasforma il dolore individuale in voce collettiva, per promuovere un cambiamento radicale dell’intera società».

Pensata con il patrocinio del Comune di Travagliato e con il supporto dell’Associazione culturale 9 Art – Arte Nuova, la serata a ingresso libero si terrà alle 20.45 presso la sala Giulio Bruno Nicolini in via Marconi (al civico 3).