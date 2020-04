Dai versi alle note per raccontare la sua battaglia contro il Covid-19

Miracolato: è così che si definisce Gianbattista Ferrazzoli, 61 enne agricoltore in pensione di Cigole, uno dei primi casi di Coronavirus registrati in paese. Un’esperienza, quella del contagio, della degenza in ospedale, del rapporto con i medici, che ha voluto raccontare nei versi spontanei della poesia in dialetto bresciano “La cura dè la sperànsa”, che ora si è tradotta anche in musica.

“Ancora oggi di notte mi sveglio e vedo negli occhi l’ospedale, i dottori, le bare che vedevo passare, il vicino di letto che non ce l’ha fatta. Ci vorrà un po’ di tempo per smaltire queste sensazioni, non le chiamerei spavento o paura, non saprei definirle: ho perso anche amici e parenti, sempre per colpa di questo virus». Con questi versi Ferrazzoli ha voluto fa capire il suo stato d’animo, le sensazioni forti che ha provato in questa lotta contro il Coronavirus nei 40 giorni di fermo: versi che ora si sono trasformati in musica grazie all’aiuto di Fabio Berteni, che si è occupato dell’arrangiamento musicale e della voce, e di Ennio Cherubini, che si è occupato del video, del montaggio e dei sottotitoli.

Terminato il brano, è stato donato a tutta la comunità, ai Cigolesi "perché sia il simbolo, il ricordo, di questo momento che ha colpito duramente la nostra comunità e che rimarrà nella nostra storia"

