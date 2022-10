Mentre si inizia a pensare all’edizione del 2023, che si terrà sempre a Rovato, “Pour Parler - Il festival dei luoghi comuni” sbarca a Cuneo, consolidando una partnership stretta sin dal debutto della rassegna culturale della Franciacorta.

Da Rovato sbarca a Cuneo "Pour Parler, Il festival dei luoghi comuni"

In occasione della quarta edizione del festival di Cuneo, organizzata dall'Associazione Cuadri e nuovamente curata da Marco Aime (antropologo e scrittore) e Lucio Caracciolo (direttore di Limes), si parlerà di “Città, colori e punti di vista”, il tema di quest’anno. Domenica 8 ottobre, alle ore 21.30, i direttori artistici di “Pour Parler - Il festival dei luoghi comuni” Beppe Salmetti e Riccardo Poli, conduttori del programma Off Topic di Radio24, da quest’anno partner del festival di Cuneo, discuteranno sulle associazioni tra colori e aree geografiche in "Siamo bianchi grazie agli immigrati".

Da "Off Topic" al "Pour Parler"

“Off Topic - Fuori dai luoghi comuni” è il format ideato da Riccardo Poli, Alessandro Longoni, Beppe Salmetti e Andrea Roccabella per Radio 24 che vuole sfatare o confermare, in tono leggero e scherzoso, i più famosi luoghi comuni, quelli che tutti prima o poi abbiamo usato nelle chiacchiere da bar o come riempitivo nel tragitto in ascensore con i vicini di casa. Il tutto con l’aiuto di Vip, esperti, commentatori e soprattutto attraverso la lente di ingrandimento della vox populi. Salmetti e Poli sono gli ideatori di "Pour Parler - Il festival dei luoghi comuni”, che si è svolto a Rovato da giovedì 23 a domenica 26 giugno 2022. Quattro serate all’insegna del divertimento, della leggerezza e, come dice il nome del festival stesso, della chiacchiera intelligente. Su due palchi si sono alternati presentazioni di libri, momenti di intrattenimento e spettacoli serali: Paolo Cevoli, Adrian Fartade, Giada Messetti, David Parenzo, Jennifer Guerra, Antonio Ornano e Roberta Villa solo alcuni dei protagonisti della prima edizione.