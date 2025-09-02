Il tutto è possibile grazie all'attenzione e alla sensibilità di Amministrazione comunale e Parrocchia

Una comunità attenta ai bisogni dei più giovani. Azzano Mella, grazie alla sinergia tra Comune e parrocchia, offriranno da gennaio 2026 un nuovo servizio di supporto alle famiglie: il centro di aggregazione giovanile.

Da gennaio giovani protagonisti con il C.a.g. ad Azzano Mella

Un investimento nella sua accezione più elevata, a spiegarlo arrivando dritto al punto è il primo cittadino Matteo Ferrari. “Investire nei bambini significa investire nel futuro della comunità. Con il nuovo Centro di aggregazione giovanile, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune e Parrocchia, Azzano Mella compie una scelta chiara: sostenere le famiglie e costruire solide basi per la crescita dei nostri giovani”.

Così la notizia ha già preso piede nella comunità e verrà approfondita anche sulle prossime comunicazioni della parrocchia che giungeranno casa per casa. Una buona notizia che giunge con la conferma del Servizio di Anticipo e Posticipo scolastico, ormai il nuovo anno formativo è alle porte. Tale servizio, fondamentale per le famiglie, proseguirà con le stesse modalità organizzative dello scorso anno, fino al mese di dicembre 2025 incluso.

La novità arriva però con l’anno nuovo. A partire da gennaio 2026, il servizio di Posticipo verrà sostituito dal C.a.g. – Centro di Aggregazione Giovanile, che si svolgerà nei locali del nostro oratorio e si concluderà alle 18.

Il C.a.g. sarà un’occasione preziosa per i bambini e i ragazzi, che troveranno un ambiente accogliente, sicuro e ricco di opportunità di crescita. Le attività saranno seguite dalle educatrici, e l’intero servizio sarà completamente a carico dell’Amministrazione comunale, che si occuperà di sostenere i costi della gestione. Per prendervi parte è prevista soltanto una quota di partecipazione mensile, pari a 20euro per i residenti, e 40euro per i non residenti. Una piccola somma che non costituisce un costo del servizio, ma rappresenta un rimborso alla parrocchia per l’utilizzo degli spazi e per le spese vive di utenze. I fondi raccolti saranno dunque destinati direttamente alla parrocchia azzanese.

Nel dettaglio

Il servizio del Cag sarà attivo per un massimo di 30 iscritti, con diritto di precedenza ai residenti.

In questa prima fase di transizione, le iscrizioni verranno raccolte tramite lo stesso portale utilizzato per la mensa https://azzanomella.ristonova.it/accessi/. Dal prossimo anno scolastico, invece, le iscrizioni saranno effettuate direttamente in parrocchia.

Con questa nuova proposta, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la parrocchia stessa, desidera offrire alle famiglie un aiuto concreto nella gestione dei tempi scolastici ed extrascolastici, valorizzando al tempo stesso i nostri spazi parrocchiali come luoghi di comunità, crescita e incontro.