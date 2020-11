Consegnate le benemerenze civiche a Pompiano

Si è tenuta stamattina nella parrocchiale dopo la santa messa, la consegna degli importanti riconoscimenti dedicati a quattro concittadini che si sono distinti in maniera esemplare per determinazione, coraggio, perseveranza e passione. Una manifestazione che doveva essere celebrata all’interno della festa patronale di Sant’Andrea che la tradizione vuole si festeggi l’ultima domenica del mese di novembre. Un momento significativo al quale l’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare.

Orgoglio e sincera commozione

Parole di orgoglio e sincera commozione hanno descritto la storia dei quattro pompianesi. “Essere al cospetto oggi del nostro Santo Patrono che è stato un esempio di vita aggiunge valore un in più alla cerimonia, perchè come lui i nostri concittadini sono nella loro vita quotidiana un esempio per la comunità”. Queste sono state le parole del primo cittadino Giancarlo Comincini in apertura della cerimonia.

I premiati

Ad essere premiati sono stati: