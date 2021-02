Far conoscere i più bei percorsi percorribili a piedi della città: un modo per condividere bellezza e momenti piacevoli, nonostante la pandemia tuttora in corso. È con questo spirito che è stata lanciata l’iniziativa Passeggiate a Chiari: un concorso per amatori della camminata, disposti a passare parola tecnologicamente sui bei percorsi a loro noti. Non a caso, partner del contest è la sezione di Chiari del CAI, che ha realizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale.

Conoscere la città passeggiando: nasce un contest per le camminate

Partecipare è molto semplice. Tutto ciò che si deve fare è condividere il proprio percorso – con una mappa, o con un pratico file in formato .gpx – inviandolo via mail all’Ufficio Stampa del Comune (ufficiostampa@comune.chiari.brescia.it). I percorsi più interessanti verranno ufficialmente pubblicati sulle principali APP dedicate alla camminata (come Wikiloc, Outdoor Active e Komoot). Per partecipare bisogna spedire il proprio percorso entro il 31 marzo.

Con questo piccolo, ma significativo contest l’Amministrazione comunale vuole ampliare la conoscenza del territorio clarense e dare pratici strumenti alla popolazione per goderne le bellezze, anche a chi non è mai stato un camminatore. Il progetto ha interessato numerosi amministratori comunali: assessori e consiglieri incaricati, dallo Sport alla Cultura, dal Verde Pubblico all’Innovazione tecnologica e Smart City. Sarà molto interessante scoprire quanti percorsi particolari e passeggiate verranno proposti, tanto nella natura, quanto nel centro di Chiari. Una bellissima scoperta per tutti.