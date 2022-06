Una serata di musica sul sagrato della chiesa di Provaglio. E’ in programma per sabato 25 giugno, in occasione della festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, il «Concerto d'Estate» dei Musicanti di Provaglio d’Iseo diretti dal maestro Sem Fiora.

Con il Concerto d'Estate la banda di Provaglio celebra i Patroni

Il programma, composto da brani molto allegri, ha proprio come protagonisti tutti gli strumenti musicali, dai clarinetti in "Clarinet Hoedown" di John Moss al trombone solista nel brano di Thomas Legrady "The Wise Teddybear"; "Latin Gold!" è una raccolta dei più famosi brani latino-americani e il "Valzer Brillante" di Verdi è quello ballato da Claudia Cardinale e Burt Lancaster nel capolavoro di "Luchino Visconti", Il Gattopardo.

"Nonostante due anni di stop forzati agli eventi dal vivo e all’aperto, siamo tornati a suonare – hanno spiegato gli organizzatori – la banda non si è mai fermata e non vediamo l’ora di presentare il nostro repertorio al pubblico".

Il concerto, a ingresso libero e presentato da Anna Scafuri, inizierà alle 20.45 e vedrà la partecipazione straordinaria di Davide Peroni come voce narrante ne "I Musicanti di Brema", la famosa favola dei fratelli Grimm.