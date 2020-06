Comune, oratori e realtà locali unite per l’estate dei giovani clarensi. Il “Summer camp” è stato presentato ieri pomeriggio al Museo della città.

Estate dei giovani clarensi

Mai come stavolta, l’unione fa la forza. Solo insieme, infatti, il Comune (con diverse associazioni del territorio) e gli oratori hanno potuto mettere a punto un meraviglioso progetto per permettere a bambini e ragazzi di trascorrere del tempo insieme, ma anche per agevolare mamma e papà in vista dell’estate. Il tutto sarà a prova di sicurezza.

La proposta è stata presentata mercoledì sera. Relatori sono stati il sindaco Massimo Vizzardi, l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Facchetti, il consigliere allo Sport Cristian Vezzoli, don Daniele Cucchi e don Oscar La Rocca. Tra le realtà coinvolte ci sono invece Basket, Danza Studio, Ritmica Cg2000, Piccola Accademia di Musica, Banda Pedersoli, Civica scuola di musica, Museo della città, Atletica, Movimentiamo, Badminton e Kairòs.

L’articolo completo sarà in edicola a partire da domani, venerdì, sul nuovo numero di ChiariWeek.