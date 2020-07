L’ Assessorato alla Cultura del Comune di Flero ha organizzato per quest’estate 5 appuntamenti di cinema all’aperto nel parco di Villa Grasseni alle 21

Cinema sotto le stelle a Flero

Un ritorno alla normalità e le stelle ci sembreranno più belle che mai con il cinema sotto le stelle a Flero, un modo per passare delle serate piacevoli e in sicurezza. Proprio per garantire il rispetto delle norme è stato organizzato un sistema di prenotazione obbligatoria posti (cento in tutti) in biblioteca tramite e-mail (biblioteca@comune.flero.bs.it) o tramite telefono (030-2560101). Ė possibile prenotare anche inviando un messaggio WhatsApp al seguente numero 366 237 9029.

I cinque appuntamenti

Al via questo venerdì, 10 luglio, con “La famiglia Addams”, venerdì 17 luglio con “Pinocchio” venerdì 7 agosto con gli Avengers endgame, mercoledì 19 agosto con “Captain Marvel” e mercoledì 2 settembre con “La bella e la bestia”.