Chiari riscopre le sue radici: al Museo il viaggio nella storia della città

Mercoledì 16 settembre 2026 è partito un viaggio alla scoperta delle radici più antiche della comunità. Al centro della serata i rinvenimenti di piazza Zanardelli e del territorio clarense, raccontati dalla dottoressa Ivana Venturini. I prossimi incontri il 30 settembre e il 14 ottobre

Il museo apre una finestra sul passato

È dalla suggestiva Sala Quadriportico del Museo della Città di Chiari che mercoledì 16 settembre è partito un viaggio alla scoperta delle radici più antiche della comunità. Un appuntamento che ha inaugurato il ciclo di tre incontri pensati per accompagnare i cittadini verso la nascita della nuova sezione archeologica del museo. La serata, dal titolo “La storia di Chiari attraverso l’archeologia: i rinvenimenti in Piazza Zanardelli e del territorio”, ha richiamato numerosi cittadini, interessati a conoscere più da vicino una parte della storia locale restituita dagli scavi e dai reperti archeologici. A guidare il pubblico attraverso questo percorso è stata la dottoressa Ivana Venturini, protagonista dell’incontro insieme al sindaco Gabriele Zotti e al presidente della Pro Loco Chiari Sergio Faustini.

Dai rinvenimenti alla storia della città

L’incontro ha permesso di mettere al centro l’archeologia come strumento per leggere e comprendere la storia di Chiari. I rinvenimenti effettuati in piazza Zanardelli e nel territorio non sono infatti soltanto testimonianze del passato, ma rappresentano tasselli attraverso i quali ricostruire le vicende della comunità e il suo sviluppo nel corso dei secoli.La nuova sezione archeologica del Museo della Città nasce proprio con l’obiettivo di dare spazio a queste testimonianze e renderle maggiormente accessibili alla cittadinanza. Un progetto che punta dunque a collegare il patrimonio conservato nel museo alla storia del territorio, trasformando reperti e ritrovamenti in un racconto capace di coinvolgere anche chi non conosce gli aspetti più antichi della città. La partecipazione alla prima serata ha confermato l’interesse per un percorso che unisce cultura, memoria e identità locale.

Due nuovi appuntamenti

Il viaggio nella storia di Chiari proseguirà nelle prossime settimane con altri due appuntamenti, sempre alle 20.30 e nella Sala Quadriportico del Museo della Città, con ingresso libero. Il secondo incontro è in programma mercoledì 30 settembre e sarà dedicato a “Chiari da villaggio a città: dallo scavo al Museo”. Un passaggio che accompagnerà il pubblico dal momento del ritrovamento alla successiva valorizzazione dei reperti all’interno dello spazio museale. Ultimo appuntamento mercoledì 14 ottobre, con “L’allestimento multimediale tra passato e futuro: i reperti esposti, la storia raccontata, la memoria collettiva, le storie individuali”. Sarà l’occasione per approfondire il modo in cui la nuova sezione archeologica racconterà il passato attraverso strumenti e linguaggi contemporanei. Dopo il primo appuntamento, il museo si prepara dunque ad accogliere altri due capitoli di un percorso dedicato alla riscoperta della storia clarense, con l’invito rivolto alla cittadinanza a partecipare e conoscere più da vicino il patrimonio archeologico della propria città.