Chiari in lutto per il salesiano don Piero Bettinzoli. Il sacerdote si è spento a San Bernardino all’età di 95 anni.

Chiari in lutto per don Piero

Si è spento questa mattina don Piero Bettinzoli. Il sacerdote aveva 95 anni. A Chiari da più di 30 anni, è venuto a mancare a San Bernardino. Si è spento a seguito di una polmonite. Fino all’ultimo è stato disponibile e amorevole con i fedeli, don Piero negli anni è stato un grande punto di riferimento per tutta la comunità. Non saranno mai dimenticate nemmeno le sue doti d’artista. In tantissime case ci sono infatti le immagini con il volto di Gesu’ o con la Madonna che era solito a regalare. Dolce e amorevole, verrà ricordato anche per la sua sottile ironia che sapeva sempre far tornare il buon umore.

