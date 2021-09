Chiari in lutto per Eugenio Molinari, farmacista e genio della fotografia

Un lutto che ha colpito profondamente la comunità. E' morto Eugenio Molinari, classe 1936. Un uomo e un artista che ha sempre preferito l'ombra ai riflettori, ma che la luce se la meritava tutta.

Chiari in lutto per Enio Molinari

Chiari è un po' più povera. Si è spento Eugenio Molinari, clarense classe 1936. L'uomo, sempre gentile e con una parola buna, è da tutti conosciuto come Enio per il suo ruolo di farmacista in città (ora tramandata al figlio), mentre in molti non conoscevano la sua vera arte, il suo innato amore, con una incredibile e conseguente bravura, per il mondo della fotografia. E' sempre stato una persona modesta, che non amava parlare. Raccontava storie attraverso gli scatti, ma non utilizzava molto la voce. Artista di fama internazionale, ha spesso preferito rimanere in disparte, ma il suo talento era innato.

Al momento ancora non si conosce la data dei funerali di Molinari, seguiranno aggiornamenti.