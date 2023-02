Cerimonia di inaugurazione per lo stemma di Acqualunga.

Inaugurazione

Inaugurato ieri sera, sabato 25 febbraio, lo stemma di Acqualunga, che da settimane accoglie all’ingresso del paese chi arriva da Borgo San Giacomo. Un evento importante che dà voce alla volontà di una comunità da sempre attenta e fortemente legata alle proprie radici e tradizioni. Lo stemma è stato realizzato dai gabianesi Gian Paolo Bossoni e Andrea Bonfiglio (recentemente scomparso), due amici legati dalla passione storica per il proprio territorio.

«Come Consiglio di Frazione non possiamo che essere orgogliosi di poter dare un valore aggiunto ad Acqualunga con l’esposizione di questo stemma come simbolo di appartenenza – ha spiegato Barbara Ruggero a nome del Consiglio di Frazione - Uno stemma che narra la storia antica del nostro Paese. Un immenso grazie a Gian Paolo Bossoni e Andrea Bonfiglio che oggi ci piace pensare, per come era legato alla sua Acqualunga, sia qui con noi sorridente perchè finalmente vede concretizzato il suo sogno».

Lo stemma

Vent’anni fa i due amici Gian Paolo e Andrea, hanno iniziato la ricerca dello stemma del paese, di cui ad oggi purtroppo non esistono tracce. Da qui l’iniziativa di crearne uno che racchiudesse l’essenza di una comunità che vanta un ricco patrimonio culturale, storico geografico. Diviso in tre immagini lo stemma simboleggia: un trischele, antico simbolo celtico, inciso su un mattone rinvenuto anni fa dallo stesso Bonfiglio mentre arava dei terreni adiacenti il fiume Oglio; la rappresentazione di quattro solchi naturali l’Oriolo, la Cava, la Fratta e l’Oglio, utilizzati per il drenaggio delle acque e due stemmi delle faglie storiche, che più di tutte hanno lasciato il segno. Gli Emili e i Fè. Lo stemma è stato poi creato dal pittore quinzanese Ignazio Olini.

Attestato di benemerenza civica

L’amministrazione comunale ha colto l’occasione per consegnare alla famiglia Bonfiglio l’attestato di benemerenza alla memoria di Andrea Bonfiglio per la straordinaria attività di ricerca, sensibilizzazione della storia, del passato e della cultura del nostro territorio perseguita con passione e condivisa con la comunità.

«Complimenti alla frazione perché si sta caratterizzando come un tessuto forte che può crescere e migliorare, grazie al consiglio di frazione per il lavoro che sta svolgendo, l’amministrazione vi sosterrà» ha concluso il primo cittadino Giuseppe Lama.