La scultura simbolo del futurismo, “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni (la stessa che ammiriamo sul retro della moneta da 20 centesimi di euro) è l’opera di punta di un'esposizione di quasi cento opere degli artisti di riferimento del movimento come Giacomo Balla, Carlo Carrà, Enrico Prampolini, Nicolai Diulgheroff senza dimenticare un'opera firmata Mafarka Futurista, attribuita a Filippo Tommaso Marinetti.

Cento opere del Futurismo protagoniste della pinacoteca di Sarnico

Sulle rive del lago d'Iseo, la culla della velocità della motonautica, il Museo Civico Bellini di Sarnico accoglie un'intrigante mostra sul futurismo che celebra quel dinamismo meraviglioso, nato oltre cent'anni fa. L'esposizione si snoda in un percorso a spirale che termina all'ultimo piano di un museo civico che è un vero e proprio gioiellino. I curatori della mostra, protagonisti attualmente della cura di due Padiglioni Nazionali alla 59° Biennale di Venezia, hanno impostato una visita che racconta in modo poetico e di grande qualità, l'ampiezza del futurismo, mostrando una selezione accurata di aeropitture, una novità assoluta in quegli anni, resa possibile dall'avvento dell'aeroplano come straordinario mezzo di elevazione e di velocizzazione dei viaggi umani.

Si parte con due inaspettate opere figurative del periodo giovanile degli artisti futuristi, per consentire ai visitatori di apprezzare l'evoluzione della pittura e del pensiero futurista. Un'esposizione unica nel suo genere che gode della collaborazione di una decina di prestatori, fra privati e pubblici. L'opening è fissato il venerdì alle 18 su invito e l'aperura al pubblico da sabato fino a domenica 24 luglio con i seguenti orari: il giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì dalle 17 alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 22.

