l'appuntamento

Sabato 7 maggio alle 18 a Cascina Clarabella un incontro di inaugurazione tra arte, musica e bollicine

Sabato 7 maggio a Cascina Clarabella prende il via la mostra “Identità. Irripetibile come una goccia d’acqua” della pittrice bergamasca Manuela Rossi. Progetto su tela che indaga l’unicità di ognuno di noi.

Cascina Clarabella inaugura la mostra "Identità"

La serata unisce arte, musica e bollicine. Alle 18 Manuela Rossi, in dialogo con Aristea Canini, presenterà la mostra. Al termine, si esibirà il “Mattia Gualeni trio”, con un repertorio dei brani più celebri della cultura Jazz-Swing americana e piccole digressioni Blues, Soul, Funk.

L’identità è argomento che riguarda ogni individuo. È biologica, psicologica, culturale, ma è più di tutto un progetto. Non si nasce esattamente con un’identità, ma la si forma, vivendo nel proprio tempo e trovando l’equilibrio fra il nostro dentro ed il nostro fuori. Partendo dalle infinite e tutte diverse gocce d’acqua di cui siamo composti, non potremmo quindi che essere tutti irripetibili ed unici.

In esposizione ci sono circa 20 tele, realizzate con tecniche miste: acrilici, acquerelli, olio, catrame, carboncino. Sono tutte figure – identità, appunto – introdotte dall’unico soggetto non figurativo: una “goccia d’acqua” che è ritratta in copertina e che dà il titolo alla mostra.

La mostra sarà visitabile fino al 4 settembre.