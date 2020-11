E’ iniziata ieri, a Pontoglio, la consegna a domicilio dei libri presenti nel patrimonio della biblioteca comunale “Pablo Neruda”.

Biblioteca, Comune e Alpini uniti per la consegna dei libri

Non si resta indietro. E se le persone non possono andare in biblioteca, allora è la biblioteca che arriva direttamente a casa dei pontogliesi. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Pablo Neruda», ha creato il servizio “Biblioteca a domicilio” attivo a partire da sabato 21 novembre 2020. Sarà possibile effettuare le prenotazioni dei libri sia telefonicamente al numero 030.7471178 che via mail biblioteca@comune.pontoglio.bs.it.

La consegna dei libri avverrà il giovedì pomeriggio e il sabato mattina. Per fare in modo che i libri possano arrivare direttamente a casa, il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente il Gruppo Alpini di Pontoglio per la loro preziosa disponibilità.

Con questa iniziativa intendiamo supportare la comunità con un servizio semplice e gratuito in un momento per tutti molto complicato. Con il prestito dei libri a domicilio, nonostante non si possa uscire di casa, potrete volare ovunque con la vostra fantasia. Recentemente si è deciso di investire per l’acquisto di nuovi libri al fine di offrire un servizio ancor più di qualità. Il servizio dei prestiti a domicilio sarà attivo per tutta la durata delle restrizioni previste per limitare la diffusione del Covid19. Voglio ringraziare sentitamente i volontari del Gruppo Alpini di Pontoglio per la disponibilità con cui si sono messi a disposizione della propria comunità, grazie di cuore. Con questi libri, nonostante non si possa uscire, potrete volare ovunque con la fantasia.

Ha dichiarato l’assessore Debora Stabile che ha curato l’iniziativa.