Azzano Mella, il Comune dona mascherine ai commercianti

Quella della ripresa sarà una strada lunga, da percorrere insieme e, sopratutto, con la mascherina sul volto. Quella che l’Amministrazione di Azzano Mella ha regalato ai titolari dei negozi del paese in segno di vicinanza.

Qualcuno dal Covid è stato solo sfiorato, molte famiglie sono state travolte, altri ancora ne hanno subito le conseguenze, come i commercianti che ora hanno riaperto i negozi fra le mille difficoltà. E proprio a loro l’Amministrazione ha voluto dedicare un piccolo dono, simbolo della sua vicinanza. Scatoloni alla mano, il vicesindaco Matteo Ferrari lunedì ha passato in rassegna i negozi consegnando le mascherine ai loro titolari.

“L’utilizzo delle mascherine sarà necessario per diverso tempo e anche per questo abbiamo deciso di donare due dispositivi lavabili e riutilizzabili ad ogni commerciante – hanno commentato dalla maggioranza – Un piccolo segno di solidarietà, per ringraziare le vostre categorie per la forza con cui avete affrontato questo difficile periodo. Tutti noi possiamo far tanto, per la nostra sicurezza e quella degli altri, con l’augurio di ripartire e costruire insieme il nostro futuro”.