Eccellenze feline ad Azzano Mella: Donatello è il “re” dei Main Coon.

Si chiama «Donatello», è un Maincoon e, soprattutto, è un gatto speciale. Con i suoi 15 mesi e gli 8 chili nascosti sotto una folta e morbida pelliccia, l’esemplare di Stefano Tomasoni ha più volte colpito le giurie di diversi concorsi di settore conquistando, in ultima battuta, il titolo di Best in Show e il secondo posto nel Best of Best all’Expo dell’Enfi (Ente nazionale felinotecnica italiana) di Antegnate, andato in scena la scorsa settimana. L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 28 febbraio.

