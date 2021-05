Recuperare la memoria del comune attraverso i racconti degli anziani, veicolo per riscoprire il paese, la gente, i luoghi e le memorie di un’intera comunità. “Berlingo racconta” è il progetto promosso dalla Biblioteca comunale “G.B. Zotti” in collaborazione con la RSA Bersabea e la locale Amministrazione Comunale. Obiettivo: permettere al comune di rimpossessarsi della propria storia, pezzo dopo pezzo, tassello dopo tassello.

Al via la raccolta di fotografie e testimonianze: protagonisti gli anziani

“Il lavoro che sta per cominciare è di grande valore per il nostro paese. “Berlingo racconta” è un progetto corale dove la testimonianza di ognuno contribuirà a scrivere la storia della nostra comunità. Il primo passo sarà la raccolta del materiale, il secondo la sua condivisione, nell’ottica di contribuire a costruire una memoria vivente, che continuerà a crescere grazie alle centinaia e centinaia di storie dei nostri anziani. Il corpus di racconti che riusciremo a recuperare potrebbe rappresentare, inoltre, il punto di partenza per altri sotto-progetti”, ha spiegato il sindaco Conforti.

L’iniziativa intende coinvolgere in primis gli ospiti della Casa di Riposo del paese, all’interno delle mura della Rsa il progetto sarà coordinato da Emanuela Valtulini responsabile dell’attività educativa della struttura, per poi estendersi a tutti gli altri over 70 residenti in comune. “Gli anziani sono le nostre radici, le memorie viventi del nostro passato. Questo progetto va nella direzione di rafforzare i loro ricordi, di inestimabile valore, e al tempo stesso far capire ai berlinghesi che la RSA Bersabea non è una realtà chiusa bensì una realtà aperta al territorio e alle sue iniziative”. Sarà possibile inviare il materiale, sotto forma di video, audio oppure di testo scritto, alla mail berlingoracconta@gmail.com. Sull’intero territorio comunale sono già state distribuite le locandine che illustrano il progetto e le modalità di adesione. Tutto il materiale inviato verrà raccolto e presentato sul sito della Biblioteca di Berlingo, nella sezione “Storia e Storie”, ha spiega la Direttrice Elena Valentini.

“Da anni la nostra Biblioteca è impegnata nella raccolta di immagini sulla storia del paese. Finora sono oltre 1.500 gli scatti catalogati in diverse sotto-sezioni: cerimonie, lavori e mestieri, bambini e gruppi. Con l’archiviazione di tutto il materiale che riusciremo a raccogliere grazie a questa iniziativa aggiungeremo un tassello importante nella realizzazione di un’identità collettiva plasmata sul ricordo e sulla memoria”, ha invece raccontato il presidente della “G.B. Zotti”, Giuseppe Lumini, affiancato nel progetto dal bibliotecario Mattia Lanzoni.