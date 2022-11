E' stata inaugurata domenica al Circolo dei lavoratori di Iseo la mostra del fotoamatore Eugenio Testa.

Al Circolo dei lavoratori una mostra che fa riflettere sui rifiuti

L'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti ed immondizia testimonia l'inciviltà e il disprezzo di alcuni cittadini verso il proprio territorio, bene comune da custodire e preservare con cura. Eugenio Testa usa quindi la fotografia non solo come strumento di mera documentazione e denuncia, ma anche come espressione artistica e personale interpretazione creativa di un aspetto deteriore della realtà.

Il fotografo propone di vedere e guardare oltre la superficie di quella sgradevole realtà: le venti immagini selezionate vogliono indurre l'osservatore a una riflessione sul tema di fondo, partendo dal particolare oggetto ripreso e arrivando all'iniziale contesto ambientale.

L’esposizione sarà visitabile fino al 22 gennaio.