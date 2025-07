Ailex protagonista dell'estate musicale bresciana

Il personaggio

Salirà sul palco di «4/quarti» e di Radio Onda d’Urto

L’estate musicale bresciana si tinge di pop ed elettronica con Ailex, nome d’arte di Alessio Coffetti, che sarà protagonista di due degli eventi più attesi della stagione.

La Woodstock bresciana

Il primo appuntamento per l'artista di Castelcovati è fissato per sabato 20 luglio al concerto «4/quarti», noto anche come la «Woodstock bresciana»: un evento che riunisce 100 artisti selezionati e invitati dall’Associazione Festa della Musica di Brescia e da Diego Spagnoli, storico stage manager di Vasco Rossi. Ailex è tra i nomi scelti per rappresentare il meglio della scena musicale locale.

Il secondo evento lo vedrà invece in veste di headliner alla Festa di Radio Onda d'Urto, il 19 agosto. Ailex salirà sul palco del Chiringuito, alle 23.45, subito dopo il concerto principale di Emma Nolde, per presentare dal vivo il suo album «White Space» in uno show della durata di un’ora

Da Castel Covati

Dalle canzoni «strimpellate» in cameretta, all’esibizioni in alcuni dei più importanti contest della scena musicale, Ailex ne ha fatta di strada. Lo scorso anno è arrivato anche il suo secondo album, «White Space». Nello stesso anno ha rilasciato

due inediti, un featuring con Alessandra Bugada, giovane cantautrice bergamasca, e conquistato il terzo posto al contest canoro di Derodere, in provincia di Cremona. Infine, una importante performance al High School Music Award di Brescia.