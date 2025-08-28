A Orzinuovi la proiezione del documentario "Quando la cultura diventa contagiosa"

Filosofi lungo l'Oglio

Un documentario racconta la storia del Festival Filosofi lungo l'Oglio. Proiezione domani sera (29 agosto) a Orzinuovi.

Filosofi lungo l'Oglio: "Quando la cultura diventa contagiosa"

Venerdì 29 agosto 2025 alle 21, presso la Chiesa di Santa Maria del Carnerio in via Arnaldo da Brescia 3 a Orzinuovi, nell’ambito della 77ma edizione della Fiera Regionale, avrà luogo la proiezione del documentario: “Quando la filosofia diventa contagiosa. Da sogno a realtà”.

Il documentario

Il documentario ripercorre i primi vent’anni del Festival Filosofi lungo l’Oglio, restituendo attraverso interviste, immagini inedite e ricordi condivisi la storia di una manifestazione che, dal 2005, ha saputo trasformare spazi pubblici in luoghi privilegiati di pensiero e dialogo, accogliendo alcune delle voci più significative della cultura e della filosofia contemporanea. La serata sarà un’occasione per celebrare insieme questo percorso e rinnovare quel legame di partecipazione e di entusiasmo che ha reso possibile la crescita e il successo del Festival. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.