A Orzinuovi la proiezione del documentario "Quando la cultura diventa contagiosa"
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Un documentario racconta la storia del Festival Filosofi lungo l'Oglio. Proiezione domani sera (29 agosto) a Orzinuovi.
Filosofi lungo l'Oglio: "Quando la cultura diventa contagiosa"
Venerdì 29 agosto 2025 alle 21, presso la Chiesa di Santa Maria del Carnerio in via Arnaldo da Brescia 3 a Orzinuovi, nell’ambito della 77ma edizione della Fiera Regionale, avrà luogo la proiezione del documentario: “Quando la filosofia diventa contagiosa. Da sogno a realtà”.
Il documentario
Il documentario ripercorre i primi vent’anni del Festival Filosofi lungo l’Oglio, restituendo attraverso interviste, immagini inedite e ricordi condivisi la storia di una manifestazione che, dal 2005, ha saputo trasformare spazi pubblici in luoghi privilegiati di pensiero e dialogo, accogliendo alcune delle voci più significative della cultura e della filosofia contemporanea. La serata sarà un’occasione per celebrare insieme questo percorso e rinnovare quel legame di partecipazione e di entusiasmo che ha reso possibile la crescita e il successo del Festival. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.