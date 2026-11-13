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Dalla Germania a Rovato, non per una gita turistica tradizionale. I writers erano in trasferta per imbrattare treni fermi nella stazione di via Lombardia.

Writers in trasferta imbrattano i treni nella stazione di Rovato

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, poco dopo mezzanotte, una pattuglia della Polizia locale di Rovato, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio in zona stazione, ha notato un gruppo di giovani allontanarsi repentinamente da un treno regionale fermo sui binari. Insospettiti da tale circostanza, gli agenti si sono avvicinati alla zona dei binari, accertando che il convoglio era stato imbrattato con vernice fresca. Le successive verifiche hanno portato verso un furgone nove posti della Volkswagen con targa tedesca, senza nessuno a bordo, parcheggiato in prossimità di una recinzione divelta al confine della stazione ferroviaria. Ipotizzando che prima o poi i writers fuggiti sarebbero tornati a riprendersi il veicolo, la polizia locale ha tenuto monitorata l’area.

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Denunciati in sette, cinque tedeschi e due bresciani

Il gruppetto è in effetti tornato sul posto verso le 2 di notte. Una “squadra” composta da sette soggetti, di cui cinque cittadini tedeschi di età compresa tra i 30 e i 40 anni (in Italia per turismo) mentre altri due italiani, un trentenne e una ventenne, entrambi bresciani. Tutti avevano gli abiti bagnati e sporchi di vernice dei medesimi colori e tipologia di quelli utilizzati per dipingere il convoglio ferroviario. Tre di loro avevano anche guanti, mascherine e tappi di bombolette spray. La successiva ispezione del mezzo ha permesso di trovare abiti, torce e guanti sporchi di vernice, oltre ad alcune bombolette spray. Tutti e sette sono stati denunciati in concorso tra loro per imbrattamento.