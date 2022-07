World Urban Games in Alabama: a volare sul podio un bresciano

Andrea Consolini, 21 anni, di Travagliato ha conquistato la medaglia d'argento nell'ultima edizione dei giochi che si sono svolti negli Stati Uniti.

di Valentina Pitozzi

A volte a parlare non sono le parole, ma i fatti. È il caso della storia del traceur travagliatese Andrea Consolini, che ha conquistato un'importante vittoria oltreoceano nella disciplina del parkour.

L’atleta de "Le Aquile Lab" ha guadagnato infatti un prestigioso argento ai World Urban Games degli Stati Uniti. Qui (precisamente in Alabama) il 21enne ha sbaragliato la concorrenza, proveniente da tutto il mondo.

Non solo: i World Urban Games si tengono una volta ogni quattro anni, come le Olimpiadi, rendendo la competizione ancora più prestigiosa e ambita.

"Sono molto contento anche perché questo successo è arrivato dopo la squalifica nella scorsa gara a Montpellier, per un piede finito per sbaglio fuori dal campo – ha proseguito il ragazzo - Ho potuto dimostrare che sono in grado di fare molto. Per il resto sono molto felice della run che ho fatto; ora so che devo migliorare su determinati aspetti per poter minimizzare ancora i tempi. Ringrazio come sempre i miei allenatori Francesco Venturelli e Andrea Pasinetti, ma anche i miei compagni di allenamento grazie ai quali le ore in palestra tutti i giorni passano piacevolmente e con divertimento".