È accaduto venerdì mattina nei pressi del municipio di Cazzago San Martino, in Franciacorta. In quel momento nelle vicinanze si stava svolgendo il mercato settimanale.

Voleva ricongiungersi alla figlia: l’incontro scoppia in rissa verbale

Un acceso diverbio alla luce del giorno davanti agli occhi di decine di persone allarmate. È quanto accaduto venerdì mattina a Cazzago San Martino, nella cornice della piazza adiacente al Municipio.

Ma per ricostruire quanto avvenuto, occorre fare una piccola digressione.

Un anno fa una coppia di coniugi residente nel paese franciacortino si era separata formalmente e la donna aveva chiesto la custodia esclusiva della figlia minorenne.

A qualche mese di distanza l’ormai ex marito si era rivolto ai Servizi sociali per potere incontrare nuovamente la piccola e, finalmente, qualche giorno fa la madre aveva acconsentito.

L’incontro

Il giorno fissato per il confronto, però, c’è stata parecchia acredine tra le parti.

Fuori dagli uffici dei Servizi sociali, infatti, i due ex coniugi si sono presi a male parole, attirando l’attenzione delle molte persone in piazza.

In un primo momento sembrava che la discussione fosse sfociata in uno scontro fisico, ma così non è stato.

Sul posto, comunque, sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per pacificare gli animi dei presenti.